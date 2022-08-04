Rize'nin ilk hacı kafilesi kutsal topraklardan döndü

Korona virüs pandemisinin etkisini kaybetmesiyle birlikte 2 yıl aradan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen 2022 yılının Rize'deki ilk hac kafilesi bayramın ardından bu yıl açılışı gerçekleşen Rize-Artvin Havalimanı'na inen uçak ile döndü. Hacılar, Rize-Artvin Havalimanına gelen aileleri tarafından coşku ile karşılandı.

Bu yıl 139 kişilik hacı kafilesinin kutsal topraklara gitmek için yola çıktığı Rize-Artvin havalimanına döndüğünün altını çizen Rize İl Müftüsü Naci Çakmakçı “Bugün ilk hacılarımızı karşılamaya geldik. Rize-Artvin Havalimanından ilk hacılarımızı 27 Haziran 2022 tarihinde uğurlamıştık. Bugün itibariyle 139 kişilik Rize kafilemiz bugün itibariyle Rize'mize döndü. 139 kişi kutsal topraklardan sağ salim hacılığını tamamladıktan sonra Rize'ye geldiler. Diyanet İşleri Başkanlığımızın organizasyonunda hacca giden hacılarımız bugün burada aileleriyle beraber karşıladık” dedi.

Rize'den direk uçuş ile Medine'ye gittiklerini ve aynı şekilde Rize'ye döndüklerini ifade eden Tevfik Yaylacı ise “Rize-Artvin Havalimanı'ndan binip Medine'den inmiştik. Şimdi de Mekke'den bindik Pazar'dan indik. Daha ne kadar güzel olabilir. Kafile hocalarımız orada bizle çok güzel ilgilendi. Vazifemizi yapıp hacı olduk. Gidemeyen arkadaşlara da dua ediyoruz inşallah gidebilirler. Bundan sonrada inşallah hacılığımızı muhafaza edebiliriz” şeklinde konuştu.