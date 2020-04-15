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Rize'nin Pazar ilçesinde fırtına çatıları uçurdu

Rize’nin Pazar ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle çay fabrikasının depo çatısından kopan metal saçlar yol kenarındaki elektrik tellerine yapıştı.

Rize'nin Pazar ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle çay fabrikasının depo çatısından kopan metal saçlar yol kenarındaki elektrik tellerine yapıştı. Korku dolu o anlar cep telefonuyla böyle görüntülendi.


Pazar'da fırtına nedeniyle çatılar uçarken Çaykur Kirazlık çay Fabrikasına ait deponun metal çatı kaplaması yerinden çıkarak elektrik tellerinin üzerine düştü. Kopan saclar elektrik tellerinde kısa devreye neden olurken kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Şiddetli rüzgar nedeniyle meydana gelen olay cep telefonu kamerasına yansırken vatandaşlar araçlarını o bölgeden uzaklaştırarak çatı malzemelerinin neden olacağı hasardan korunmaya çalıştı.


Yaşanan olay cep telefonu kameralarına yansıdı.

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