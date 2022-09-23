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Rize'nin Pazar ilçesinde şiddetli yağış kara ulaşımını olumsuz etkiliyor

Rize’de şiddetli yağışın etkili olduğu Pazar ilçesinde su baskını nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki yan yollarda su göletleri oluştu.

Rize'de şiddetli yağışın etkili olduğu Pazar ilçesinde su baskını nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki yan yollarda su göletleri oluştu.


Rize'de 3 gündür aralıklarla devam eden sağanak yağış kentte etkili oluyor. Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Balıkçı Köyü'ne şiddetli yağıştan dolayı küçük dereler taştı, köy yolunda göletler oluştu. Sürücüler yolda güçlükle ilerlerken yok tek taraflı olarak trafiğe kapatılarak İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

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