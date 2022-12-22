Rize'nin yaylaları turizm merkezi oluyor

Rize'de 4 yayla için ‘4 bölge, 4 mevsim, 365 gün sürdürülebilir turizm' için harekete geçildi. Hazırlanan turizm master planı ile teleferik projelerinin yanı sıra yaylalara en fazla ikişer katlı, sınırlı sayıda yapılar inşa edilecek.

Rize Valiliği öncülüğünde Rize İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan ‘4 bölge, 4 mevsim, 365 gün sürdürülebilir turizm' sloganıyla yapılacak olan Güneysu ilçesindeki Handüzü Yaylası'na 3 ve 4 yıldızlı birer otel ile tek katlı 20 dağ evi ile birlikte Asmalı Irmak mevkinde planlanan yapay gölde, 500 metre uzunluğunda 4 kişi kapasitesi olan ‘Sky Glider' adı verilen hat ile vadiyi yüksekten görecekler. Kıbledağı Camisi'ne ulaşan 15 kişilik, bin 108 metre uzunluğunda teleferik hattı da planlar arasında yer aldı. Ovit Yaylası'na 3 ve 4 yıldızlı ikişer otel, 2 katlı 8 dağ evi, kış spor alanları, yürüyüş parkurları, 10 kabinli tek halatlı teleferikte planlandı.

Anzer Yaylası'na petek görünümlü yayla evleri yapılacak

Dünyaca ünlü Anzer Balı Vadisindeki Çiftköprü Yaylası'na petek görünümlü 30 bungalov ev, doğal oyun parkı, fiziksel aktivite parkuru ve yüksek halat aktiviteleri ile organik pazar oluşturulacak. Projeler arasında yer alan yaylalardan biri olan Ardeşen'deki Deremezra Yaylası'nda ise turistlere köydeki orijinal yaşam tarzına yolculuk sunularak, ikişer kat sınır ile 30 köy evi yapılarak ziyarete açık hayvan çiftliği, karavan ve doğa kamp alanları yapılacak.

"Bundan önce yapılmış olan hataları bertaraf etme gayesindeyiz"

Yapılan planlarla beraber uzun yıllardır düşünülen yaylaları turizme açacaklarını söyleyen Rize Valisi Kemal Çeber, “Biz bu planlarla beraber üzerinde çokça görüştüğümüz, düşündüğümüz ve kıymetlendirdiğimiz alanları turizme açmaya ve yeni destinasyonlar yapmaya çalışıyoruz" dedi. "Buradaki amaçlardan birisi de bundan önce yapılmış olan hataları bertaraf etme gayesidir" diyen Çeber "Yani biz aslında sadece Rize değil, bütün Karadeniz olarak, yayla ve doğa turizminden bahsedecek olursak ciddi hatalar yapmış bölgeleriz. Özellikle buraların kirlenmesi, kaçak yapılaşma, yörenin coğrafi iklimi ve fiziki özelliklerine uymayan yapılar noktasında ciddi hatalarımız var. Bunu Ayder'de, Çağırankaya'da, Sırt Yaylası'nda, Trabzon'un, Giresun'un, Ordu'nun yaylalarında görüyoruz. Biz tüm bileşenler olarak bir taraftan bununla da mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"Ruhsatsız, ruhsata aykırı ve kanunsuz yollara tevessül etmesinler"

Ruhsatsız, ruhsata aykırı ve kanunsuz yollara başvurmamaları gerektiğini belirten Vali Çeber, “Birçok yıkımımız oldu, bu hoşumuza gitmeyen ama yapmak zorunda olduğumuz çalışmalar. Şunun bilinmesini istiyorum; devlet, bazen biraz prosedüre mevzuatlara bağlı olarak belli aşamaları kat etmek zorunda olduğundan geç refleks gösterebilir halkın gözünde. Aslında anında refleks gösterir ama halka geç yansır. Dolayısıyla kaçak olarak ya da ruhsatsız, ruhsata aykırı olarak yapılan tüm yapıların yıkılacağını tüm vatandaşlarım bilsin. Boşuna bu anlamda masraf etmesin. Yani gün gelip oraları yıkarken niye baştan bu aşamaya gelene kadar müdahale edilmedi, denmesin. Çünkü daha yapı başlar başlamaz aslında her biri mühürleniyor her biri hakkında tutanak tutuluyor. Ama bizim vatandaşlarımız bu mühre ve tutanaklara da aykırı olarak işlerine devam ediyor. Ondan sonra bir taraftan o prosedür işliyor, prosedür bittiğinde de yıkımlar gerçekleşiyor. Ruhsatsız, ruhsata aykırı ve kanunsuz yollara tevessül etmesinler” şeklinde konuştu.