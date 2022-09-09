Rize'nin yöresel kıyafetlerinin tanıtıldığı defile hayran bıraktı

Rize'nin Pazar ilçesinde yöresel elbiselerin tanıtıldığı defile büyük beğeni topladı.

Rize'de Doğu Karadeniz Pazar Kadın Girişimciler Derneği (DOKKA-DER) tarafından düzenlenen ve İçişleri Bakanlığının onayladığı "Sandıktan Sahneye Rize Yöresel Kıyafetleri Projesi" çerçevesinde Pazar ilçesinde tarihi Pazar Kız Kalesinde defile düzenlendi. Defilede 8 kadın, 4 erkek ve 4'ü de çocukların giydiği Rize'nin tarihi ve yöresel 52 kıyafeti seyircilerin beğenisine sunuldu.

Açılışta konuşan DOKKA-DER Yönetim Kurulu Başkanı Sevim Taşkın, "Rize bölgesinde 1950 yıllarıyla birlikte kasaba ve köylerde çay tarımının gittikçe artmasıyla birlikte ortaya çıkan ekonomik gelime ve modernleşmenin yaşamda hızla yayılmasının sonucunda geleneksel giyim tarzı değişime uğradı. Bugün daha çok geleneksel toplum yapısını az çok koruyan kasabalarda, köylerde, ailelerde ve toplumun yaşlı kesiminde görebilmekteyiz. Kent ve ilçe merkezlerinde toplumun genç ve orta kuşaklarında modern yaşamın giyim tarzı hakimdir. Geçmiş yıllarda kıyafetlerin çoğunluğu imal edilirken günümüzde daha çok dışarıdan satın alınarak yapılmaktadır. Pazar'ımızın simgesi olan tarihi Kız kulesinin tam karşısında bölgemiz adına önem arz eden anlamlı projeye tanık oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Milano'da moda haftası varsa Pazar'da da var"

Defilede konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi Osman Aşkın Bak, "Böylesine özgün bir projeye hep birlikte şahitlik edeceğiz. Tabi burası İtalya'da ki moda haftası gibi hazırlanmış Milano'da moda haftası varsa Pazar'da da var. Güzel bir tablo güzel bir ortam. Tabi bu noktada Doğu Karadeniz'in insanlarının kadınlarının üretici yönü ortaya çıkıyor. Tabi yöremizin ve kültürümüzün gelişmesi çok önemli" dedi.

150 yıllık eski bir gelinliği giydiğini ifade eden 62 yaşındaki Semehat Demirci, "Şu an bu gelinlik 150 senelik. Eskiden beyaz gelinlik yoktu. Büyüklerimiz bu gelinliği giyiyordu. Kendileri sandıklarında bunu sakladılar torunundan diğer torununa kadar geçerek günümüze kadar geldi. Sandıklarda kaldığından dolayı da fazla zarar görmedi. Bu gelinlik çok değerli. Ben evlendiğimde gelinlik giymedim. Bu gelinlikle beraber gelinler ata biniyordu" şeklinde konuştu.