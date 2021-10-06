İhlas Haber Ajansı

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Rize'nin yüksek kesimleri yeniden beyaza büründü

Rize’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yaylalar beyaza büründü.

Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yaylalar beyaza büründü.


Rize'de geçtiğimiz hafta başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini göstermeye devam ediyor. Kar yağışı Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 618 metre yükseklikteki Verçenik Yaylası ve İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 105 metre yükseklikteki Anzer Yaylası'nda etkisini gösterdi. Yaylalarda kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi bulurken, adeta kartpostallık fotoğraflar ortaya çıktı.

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