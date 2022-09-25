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Rize'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı

Hava sıcaklıklarının önceki akşamdan bu yana Doğu Karadeniz Bölgesi’nde düşmesi ile birlikte bölgenin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Hava sıcaklıklarının önceki akşamdan bu yana Doğu Karadeniz Bölgesi'nde düşmesi ile birlikte bölgenin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.


Rize'de Anzer Balının üretildiği İkizdere ilçesine bağlı 2105 metre yükseklikteki Anzer Yaylasında ve kentin bir çok yaylasında hava sıcaklığının -1 derecelere düşmesi ile birlikte kar yağışı görüldü. Yöre sakinleri kar yağışını ve yaylayı cep telefonları ile görüntüledi.

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