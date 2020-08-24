Rizespor, Nadir Çiftçi'yi kadorsuna kattı

Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezonu Gençlerbirliği'nde geçiren Nadir Çiftçi'yi 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Ç.Rizespor, Nadir Çiftçi'yi renklerine bağladı. Geride kalan sezonu Gençlerbirliği'nde geçiren Nadir ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. 7 numaralı formayı giyecek olan Nadir için önümüzdeki günlerde Başkan Hasan Kartal'ın da katılımıyla imza töreni düzenlenecek.