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Rizespor, Nadir Çiftçi'yi kadorsuna kattı

Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezonu Gençlerbirliği’nde geçiren Nadir Çiftçi’yi 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezonu Gençlerbirliği'nde geçiren Nadir Çiftçi'yi 2 yıllığına kadrosuna kattı.


Kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Ç.Rizespor, Nadir Çiftçi'yi renklerine bağladı. Geride kalan sezonu Gençlerbirliği'nde geçiren Nadir ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. 7 numaralı formayı giyecek olan Nadir için önümüzdeki günlerde Başkan Hasan Kartal'ın da katılımıyla imza töreni düzenlenecek.

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