Rizespor taraftarları Bülent Korkmaz'ı istifaya davet etti

Çaykur Rizespor taraftarları kulüp tesislerinin önüne gelerek Teknik Direktör Bülent Korkmaz'ı istifaya çağırdı.

Çaykur Rizespor, Cümle Alem Grubu, Spor Toto 1. Ligin 24. haftasında oynanan Samsunspor-Çaykur Rizespor mağlubiyetinin ardından sosyal medya hesaplarından ‘Bülent Korkmaz istifa' çağırılarında bulunmuştu. Sosyal medyada başlatılan Bülent Korkmaz istifa hashtagi Türkiye gündeminin başlarında yer almıştı. Grup daha sonrasında hesaplarından Mehmet Cengiz Tesisleri önünde bir basın açıklaması yapacağını duyurmuştu. Taraftar grubu üstünde ‘Bülent Korkmaz istifa' yazan siyah çelengi tesisin önüne bırakmasının ardından basın açıklamasını yaptı. Basın açıklamasının ardından taraftar grubu mensupları hep bir ağızdan ‘Bülent Korkmaz istifa' diye bağırdıktan sonra dağıldı.

“Burası bizim yuvamızdır”

Cümle Alem Taraftar Grubu Başkanı Ali Yılmazoğlu, “Bizim amacımız burada bugün Rizespor'u daha iyi yerlere getirmek için burada ufak bir basın açıklaması yapmak. Burada herhangi bir taşkınlıktan veya daha değişik bir durum söz konusu değildir. Bazı basın organlarında kulüp basılacak gibi terimler kullanılıyor. Bu terimler kabul edilemez. Burası bizim evimizdir. Burası bizim yuvamızdır. Burada herkesi hassasiyete davet ediyorum. Rizespor'un geleceği için ufak bir basın açıklamamız var” diye konuştu.

“Büyük Rizespor taraftarının isteği Bülent Korkmaz'ın gönderilmesidir”

Cümle Alem Taraftar Grubu Basın Sözcüsü Berkan Yılmaz tarafından yapılan basın açıklamasında, “Bugün burada Cümle Alem Frubu olarak Bülent Korkmaz'ı istifaya davet etmek için toplandık. Ligin başından bu yana alınan skor ve oynanan futbol ortadadır. Bu futbol bizleri tatmin etmemekle birlikte derin düşüncelere doğru bizi sürüklemektedir. Ligin bitimine daha varken vakit kaybetmeden önce hoca değişikliğine gitme şarttır. En ufak bir tahammülümüz kalmamıştır. Ligde play-off hattında kendimizi görmek, hak etmediğimiz ve bizi üzen bir durumdur. Devre arası yapılan transferler bize umut olduğu kadar Bülent Korkmaz'ın bu oyuncu grubunu yönetememesi bizleri sıkıntıya sokmuştur. İnanıyoruz ki kan değişikliği bu takım ve şehri ayağa kaldıracaktır. Buradan Rizespor yönetimine sesleniyoruz. Rizespor'u koşulsuz, şartsız memleketin her köşesinde yalnız bırakmayan büyük Rizespor taraftarının isteği Bülent Korkmaz'ın gönderilmesidir. Bu sese kulak vereceğinize güvencimiz tamdır” ifadeleri kullanıldı.