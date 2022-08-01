İhlas Haber Ajansı

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Rizespor'da yönetim değişti, sosyal medya yorumlara açıldı

Çaykur Rizespor, kulüp başkanının değişmesiyle yoruma kapatılan sosyal medya hesaplarını yeniden yoruma açtı.


Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da, kulübün eski başkanı Tahir Kıran ve yönetimi döneminde aldıkları karar ile sosyal medya hesaplarını yoruma kapatmış, bu kararlar ise taraftarlar tarafından tepki ile karşılanmıştı. 20 Haziran 2022'de gerçekleşen kongre ile Kıran yerini İbrahim Turgut'a bıraktı. Yönetiminde de bazı değişiklikler yapan Turgut başkanlığında ki Rizespor'da sosyal medya hesapları uzun bir süreden sonra yeniden yorumlara açıldı. Alınan bu karar ise yeşil-mavili camiayı sevindirdi.

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