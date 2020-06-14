Rizespor'dan 'Muslera' paylaşımı

Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk eden Çaykur Rizespor, mücadelede sakatlanarak hastaneye kaldırılan ve ayağında kırık tespit edilen sarı-kırmızılı kaleci Muslera için, geçmiş olsun mesajı yayımladı. Rizespor'un sosyal medya hesabından şu mesaj yayımlandı:

"Hiçbir olgu, insan sağlığından önemli değildir. Kaval kemiğinde kırık tespit edilen Fernando Muslera'ya, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz!"