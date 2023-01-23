Rizespor'dan şampiyonluk koreografisi

Çaykur Rizespor taraftarı 10 Aralık 2022 tarihinde üzerine kale direğinin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Yiğit Demirel, 6 Ağustos 2018 tarihinde trafik kazasında hayatını kaybeden Çaykur Rizespor taraftarı Eren Başak'ın ve Rizespor forması giydiği sezonda kanser nedeniyle hayatını kaybeden Mohamed Abarhoun'un bulunduğu koreografiyi sergiledi. Eren, Yiğit ve Abarhoun'un için şampiyonluğa kadar savaş yazılı koreografisi taraftarların alkışını aldı.