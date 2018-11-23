RTEÜ Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti toplandı

Nusret Bayraktar Başkanlığında, Vakıf Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Rize Valisi Kemal Çeber, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Fahri Kasırga, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Türkiye Gençlik Vakfı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, Geliştirme Vakfı Genel Sekreteri Av. Harun Mertoğlu, Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Abdulkadir Kart ve Hamdi Safi katıldı.

Toplantıda, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin fizikî ve teknolojik altyapısı ile eğitim, araştırma ve uygulama imkânlarının geliştirilmesin, akademik ve idari personelinin ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılaması yönünde yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nusret Bayraktar ve heyet üyeleri, daha sonra Rize Valisi Kemal Çeber'i makamında ziyaret etti.