RTEÜ ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında eğitimde işbirliği protokolü imzalandı

Dr. Hüseyin Karaman ile Rize Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak arasında “Eğitimde İş Birliği Protokolü” imzalandı.

Rektörlük Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Rize Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Bilgin, Prof. Dr. Ahmet İshak Demir, Üniversitemiz Genel Sekreteri Adnan Er, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Küçük, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Sabri Yavuz, akademisyenler ve öğretmenler katıldı.

İmza töreninde bir konuşma yapan Rektör Karaman, “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak ilimizdeki tüm kurumlara faaliyet alanlarına göre destek veriyoruz ve iş birliği güç birliği ilkesinden hareketle ikili iş birliği anlaşmaları gerçekleştiriyoruz. Bugün burada Milli Eğitim Müdürlüğümüzle eğitim kalitesinin daha da artırılması adına bir araya geldik. Nitelikli üniversite hedefine ulaşabilmenin şartlarından biri de nitelikli öğrenciye sahip olmaktır. Dolayısıyla da ilkokul, ortaokul ve lisedeki eğitimin kalitesi ne kadar artarsa, Üniversitemiz bünyesindeki fakülte ve yüksekokullara ne kadar çağın gerektirdiği bilgi birikimi ile donanımlı öğrenciler gelirse, üniversite olarak bizler o oranda nitelikli bir eğitim yaparız ve nitelikli mezunlar veririz. Söz konusu amaca yönelik olarak düzenlenmiş olan bu protokolün Milli Eğitim Müdürlüğü ve üniversitemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Rize Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak da törende bir konuşma gerçekleştirdi. Koçak, anlaşmanın Rize eğitim camiası için hayırlı olmasını dileyerek akademisyenlerden, üniversitenin imkânlarından yararlanma noktasında ve yüksek lisans, doktora öğrencilerinin de okullarda yapabilecekleri araştırmalara yardımcı olması açısından faydalı bir işbirliği olduğunu belirtti.