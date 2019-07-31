RTEÜ öğrencileri Doğa ve Kitap Projesi kapsamında kamp gerçekleştirdi

Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen "Doğa ve Kitap" adlı proje Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Serdar Dizman koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.

İkizdere Rüzgarlı köyü kamp alanında ikincisi gerçekleştirilen etkinliğe, RTEÜ Dağcılık Topluluğu üyeleri ve farklı bölümlerde öğrenim gören 14 öğrenci katıldı. Yapılan kampta, öğrenciler hem doğanın hem de kendilerini rahatsız eden herhangi bir ses ve obje olmadan sessiz bir ortamda kitap okumanın tadını çıkardı. Gerçekleştirilen etkinlikte, doğa yürüyüşleri de yapılarak katılımcıların bedensel ve zihinsel olarak rahatlaması sağlandı. Etkinliğe katılan öğrenciler, kampın çok faydalı ve verimli geçtiğini söyleyerek kendilerine böyle bir imkan sağlayan başta Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ettiler.