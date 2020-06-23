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RTEÜ Rektörü Karaman: "Aileler heyecan ve kaygılarını çocuklarına hissettirmemeliler"

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof.

Dr. Hüseyin Karaman, 27-28 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde açıklamalarda bulundu.


Rize'de sınavın Rize Merkez, Çayeli ve Ardeşen ilçelerinde yapılacağını kaydeden Karaman, Rize'de 12 bin 100 adayın sınava gireceğini kaydetti. Karaman, Korona virüs tedbirleri kapsamında da tüm salonların bir gün öncesinde temizleneceğini ve gerekli tüm tedbirlerin alınacağını vurguladı.


Karaman, “Temel Yeterlilik Sınavı, 27 Haziran Cumartesi, 10.15'te, başlayacak 135 dakika sürecek. Alan Yeterlilik Testi, 28 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak 180 dakika sürecek. Yabancı Dil Testi ise 28 Haziran Pazar günü 15.45'te başlayıp 120 dakika sürecektir. Adaylarımız sınavdan 15 dakika önce sınav binalarına girebilecektir. Adaylarımız sınavdan bir buçuk saat önce sınava girecekleri binanın bahçesinde olsunlar” dedi.


Öğrencilerin anne babalarına da uyarılarda bulunan Karaman, “Anne ve babalar, çocuklarının bir yıllık emeğinin boşa gitmemesi için sınavdan önceki son iki günde daha bilinçli hareket etmeleri lazım. Çocukların farklı bir psikolojiye girmemeleri, telaşlı ve endişeli bir halde olmamaları için özen göstermeleri gerekir. Kendileri çok heyecanlansalar ve kaygılansalar bile çocuklarına bu durumu hissettirmemeliler” diye konuştu.

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