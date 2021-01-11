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RTEÜ şiddetle sivil mücadele danışmanı yetiştirecek

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) ile Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) arasında ’81 İle 150 Bin Şiddetle Sivil Mücadele Danışmanı Yetiştirme Projesi’ kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) ile Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) arasında '81 İle 150 Bin Şiddetle Sivil Mücadele Danışmanı Yetiştirme Projesi' kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.


RTEÜ Rektörlüğü toplantı salonunda gerçekleşen programda, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Karaman ile HEGEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Yahya Mustafa Kesin protokole imza attı. İmza töreninde konuşan Rektör Karaman, şiddetin kime ve ne şekilde olursa olsun her türlüsüne karşı olduklarının altını çizerek, “Çocuğa, kadına, erkeğe, bitkiye veya hayvana yönelik olsun şiddetin her türlüsüne karşısındayız. Bu mücadelede hukuk normları ve cezalar çok önemlidir ancak yeterli değildir. Çünkü şiddetle mücadelede sadece polisiye tedbirle ve cezalarla istediğimiz başarıya ulaşmamız mümkün değildir. Bu konuda toplumda bir bilinç oluşturulmalı, sivil bir inisiyatif gerçekleştirilmelidir. Bugün burada Şiddetle Mücadele Vakfı ile imzalamış olduğumuz protokol bu konuları içeriyor. Protokol çerçevesinde 81 ile 150 bin şiddetle sivil mücadele danışmanı yetiştirilecek. Üniversitemizdeki bu konu ile ilgili öğretim elemanları eğitimler verecektir. Toplumumuzun şiddet konusundaki duyarlılığını daha da artırmayı ve bu mücadeleyi toplumun her kesimine yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Ben HEGEM Vakfı'na şiddetle mücadele konusunda vermiş oldukları çabadan ve böyle önemli bir projede bizlerle iş birliği içerisinde olmalarından dolayı teşekkür ediyor, protokolün hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


HEGEM Vakfı Genel Başkanı Adem Solak ise, proje kapsamında Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Giresun Üniversitesi ile ortak çalıştıklarını dile getirdi. Solak, her türlü şiddete karşı bilimsel, eğitsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde RTEÜ'nün sağlayacağı bilimsel desteğin çok önemli olduğunun altını çizerek, iş birliğinin hayırlı olmasını diledi.

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