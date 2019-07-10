RTEÜ'de öğretmenlere 'Su okuryazarlığı Eğitimi'

Öğr. Üyesi Nazihan Ursavas yürütücülüğünde “ProjectWET Etkinlikleri ile Öğretmenlere Su Okuryazarlığı Eğitimi-II” projesi Rize'de gerçekleştirildi.

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında desteklenen ve bu yıl 67 farklı ilden 319 öğretmenin başvuru yaptığı projeye, değerlendirmeler sonucunda 22 farklı ilden 26 öğretmen davet edildi.

Proje ile ilgili konuşma yapan Dr. Öğr. Üyesi Nazihan Ursavas, projenin paydaşları, uluslararası işbirliği boyutu ve programın içeriği hakkında bilgi verdi. Ursavas, dünyada pek çok ülkenin üye olduğu kuruluşa bugün ülkemiz adına ikinci kez Üniversitemizin önderlik ettiğini ifade ederek, “Bu eğitimi gerçekleştirmemizde Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman'ın ve bu süreçte kendisi de bir biyolog olan ve suyun ne kadar önemli olduğunun farkında olan Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ali Bilgin'in katkıları yadsınamaz, kendilerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Projenin gerçekleştirilmesine destek veren araştırmacılara ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Kapanış töreninde bir konuşma gerçekleştiren RTEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Bilgin ise herkesin ortak noktası olan su ve su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin artması noktasında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin gereken hassasiyeti gösterdiğini ve bu konuda araştırma yapan bilim insanlarını desteklediğini ifade etti.

Bu projenin daha uzun yıllar devam etmesi gerektiğini ve mümkün olduğunca fazla öğretmene ulaşarak öğrencilerde bu bilincin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Bilgin, projeye katılan tüm öğretmenlere, proje ekibine ve özellikle proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Nazihan Ursavas'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Temelini Project WET etkinliklerinin oluşturduğu projede, bir hafta boyunca drama etkinliklerine, gezi-gözlem etkinliklerine, deneysel etkinliklere ve rehberlik etkinliklerine yer verildi.