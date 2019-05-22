RTEÜ'den 10 yeni program ve Teknokent müjdesi

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) bünyesinde 4 Lisans ve 6 Ön Lisans Programı'na 2019-2020 akademik yılında ilk defa öğrenci alınmasına onay verdi.

YÖK tarafından yapılan açıklamada RTEÜ'de Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü, Ardeşen Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, ayrıca Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektronik Teknolojisi, Mobilya ve Dekorasyon, Makine, Resim ve Konstrüksiyon, Tekstil Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma ile Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programlarına 2019-2020 akademik yılında öğrenci alınmasına onay verdi.

2019-2020 Eğitim Öğretim döneminde ilk defa öğrenci alacak bölümlerin kontenjan dağılımı ise Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü 80 öğrenci, Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü 40 öğrenci, Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı 30 öğrenci, Ardeşen Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 40 öğrenci, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektronik Teknolojisi Programı 40 öğrenci ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'na bağlı Mobilya ve Dekorasyon Programı 30 öğrenci, Makine, Resim ve Konstrüksiyon Programı 40 öğrenci, Tekstil Teknolojisi Programı 30 öğrenci, İklimlendirme ve Soğutma Programı 40 öğrenci, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı 40 öğrenci olmak üzere toplamda 410 öğrenci olacak.

RTEÜ Rektörü Hüseyin Karaman, konu ile ilgili yaptığı açıklamada açılan bölümlerin geçtiğimiz yıl yüzde 100'lük doluluk oranına sahip olduğunu dile getirerek “Bu bölümlerin hepsi tercih edilen ve yüzde 99 ile yüzde 100 doluluk oranına sahip olan bölümlerdir. Çünkü bizler ne olursa olsun bölüm açalım, öğrenci alalım derdinde değiliz. Amacımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini taşıyan Üniversitemizi tercih edilen nitelikli bir üniversite haline getirmektir” dedi.

Yeni programların RTEÜ'nün gücüne güç katacağını sözlerine ekleyen Karaman “Hukuk Fakültesi Üniversitemizin gücüne güç katacak ve kalitesini artıracaktır. Hukuk Fakültesi hem bizim, hem de şehrimizin için gerçekten çok önemli bir Fakültedir. Yıllarca hem bizim hem de Rizeli hemşehrilerimizin hayalini çektiği bir Fakülte idi. Bize sürekli ne zaman açılacağını soruyorlardı. Allah'a şükürler olsun ki bizlere bu sene öğrenci almayı nasip etti. Üniversitemiz Hukuk Fakültesi 2012 yılında açılmıştır. Kuruluşundan itibaren 7 yıl gibi bir zaman geçmesine rağmen bu güne kadar Fakülteye öğrenci alma noktasında acele etmedik. Çünkü amacımız hem eğitim öğretim binası, derslikleri, amfileri ile fiziki alt yapısı güçlü, hem de akademik kadrosu güçlü bir Hukuk Fakültesi kurmaktı. Bunun için de bir yandan eğitim öğretim binasını hazır hale getirirken, bir yandan da akademik kadroyu kurmak ile uğraştık. Şu anda Hukuk Fakültemizde 30 tane Araştırma Görevlisi vardır. Bunlar ülkemizin değişik Hukuk Fakültelerinde lisansüstü çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu Araştırma Görevlilerinin 16 tanesi Doktora, 14 tanesi de Yüksek Lisans Yapıyorlar. Doktora aşamasında olanların bir kısmı 2019 yılında Doktoralarını bitirecekler ve öğretim üyesi olarak aramıza katılacaklar. Hukuk Fakültemizde şu anda 4 öğretim üyesi vardır. 2 öğretim üyesinin de kadro ilanını yaptık, atama işlemleri devam ediyor. Bu sıra Doktoralarını bitirmekte olan 2 öğretim elemanımız daha var. Onları da yazın kadroya katacağız. Böylece eğitim öğretim başlarken 8 öğretim üyemiz olmuş olacak ve onlarla birinci sınıfa başlayacağız. Hukuk Fakültemizin eğitim öğretim binası da 2017 yılının sonunda tamamlandı. Biliyorsunuz Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksekokulu için ortak bina yaptık. Çünkü bunların ortak dersleri var” ifadelerini kullandı.

RTEÜ'de Teknokent kuruluyor

Yaklaşık 1 yıl önce başlayan RTEÜ ile Türk- Alman Üniversitesinin ortak yürüttüğü Teknokent kurma bugün itibarı ile Resmi Gazete'de “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi” yayınlanarak resmen süreç tamamlanmış oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan söz konusu karar, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun 4. maddesi gereğince verildi. Aynı anda iki farklı ilde kurulacak olan Teknokentlerden bir tanesi RTEÜ Zihni Derin Yerleşkesi üzerindeki 3506 metre karelik bir alanda, diğeri ise İstanbul Çekmeköy'de kurulacak. Tek şirket çatısı altında faaliyet gösterecek olan Teknokent aynı anda iki farklı şubesi olmuş olacak. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Türk Alman Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı ve Türk Alman Üniversitesi Geliştirme Vakfı birlikteliğinde temeli atılan Teknokent ile Türkiye'nin uluslararası alanda rekabet gücünü artıracak teknolojileri geliştiren ve üreten şirketlere, araştırmacılara ve akademisyenlere modern alt ve üst yapı imkânları sunulması hedefleniyor.

Teknokent için belirlenen alanlarda Ar-Ge merkezleri, bilim ve teknoloji alanında çalışmalar yapan şirketler ve geliştirilen teknolojilerin uygulanabilirliğini onaylamak üzere farklı sektörlerden teşebbüsler bulunacak.