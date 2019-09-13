RTSO Başkanı Karamehmetoğlu: "Türkiye'de demiryolu ağının olmadığı tek bölge Doğu Karadeniz bölgesi"

RİZE (İHA) – Türkiye'de demiryolu ağının olmadığı tek bölgenin Doğu Karadeniz olduğunu dile getiren Rize Ticaret ve Sanayi Odası (RTSO) Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, Samsun'dan Sarp Sınır Kapısı'na kadar bir demiryolunun bölge ve ülke ekonomisi için gerekliği olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Rize Ticaret ve Sanayi Odası (RTSO) Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu “Geçen gün Ulaştırma Bakanımız Erzincan, Gümüşhane, Trabzon hattında bir demiryolu projesinin ihaleye çıktığını ifade ettiler. Bu proje Karadeniz'e demiryolu kazandırmanın ötesinde olan bir şey. Önemli olan akılcı projeyi yapmak, ülkemizin kaynaklarını akılcı ve rantabl kullanmaktan geçer. Erzincan, Gümüşhane, Trabzon hattında yaşayan insan sayımız 1 milyon 140 bin ama bir Samsun-Sarp demiryolu dediğimiz zaman burada yaşayan insan sayımız 4 milyon 300 bin. Artı Samsun-Sarp demiryolu demek sadece Karadeniz'e demiryolu gelmesi demek değil, demiryolunun Gürcistan'a bağlanması anlamını da taşımaz. Uluslararası niteliği olan Gürcistan, Azerbaycan oradan Çin'e uzanan 2,5 milyar nüfuslu bir proje demektir. Ülkemizin geleceği açısından eğer bir proje yapılacaksa, zaten ülkemizde demiryolu ağı olamayan tek bölge bizim Doğu Karadeniz bölgemiz. Burada bir demiryolu yapılacaksa bu Samsun-Sarp demir yolu olmalıdır. Çünkü Erzincan'dan aşağıya inecek bir proje hangi vilayetimize inerse insin, buna Rize'de dahil olmak üzere, bir ilin mutluluğu diğer ilin mutsuzluğu olamaz. Burada önemli olan insanımızın mutluluğudur. Ülkemizin kaynakları kullanılacaksa rantabl kullanılmalıdır. Erzincan'dan aşağıya yapılacak bir demiryolunu beslemekte kolay değildir. Devletin orada harcayacağı parayı tekrar bütçeye koymak da zor bir şey. Önemli olan uluslararası niteliği olan Samsun-Sarp demiryolunun bölgemize kazandırılmasıdır diye düşünüyorum. Bu konuda yaptırım gücü olanlardan da destek beklediğimizin altını çizmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Demiryolu konusunda hiç kimseden bir destek bulamadıklarını ifade eden Karamehmetoğlu, “Maalesef Rize kamuoyu ve bölgemiz kamuoyu tarafından bu konuda yalnız bırakıldık. Erzincan'dan aşağıya gelecek olan bir demiryolunu ne Bayburt'a, ne Rize'ye, ne Artvin'e, ne Giresun'a, ne Ordu'ya anlatmak mümkün değildir. Bunu siyaseten de kimse anlamaz. Dolayısıyla yarın bir gün farklı sonuçlar da bölgemizde doğacaktır. Bizim yaptığımız sadece ikazdır. Bunların hepsi bütçeyle ilgili olan projelerdir, bunlar ülkemizin projeleridir. Proje yapılacaksa biz projeyi Samsun-Sarp oalrak planlayalım. Bu 5 yıl sonra olur, 10 yıl sonra ama ne zaman başlanacaksa işin akılcısını yapalım. Bunu biz sadece yük treni olarak değerlendirmeyelim, bunun içerisinde hızlı tren de olmalı. Zaten bugün Sarp kapıdan gelen inanılmaz Türkiye'nin en büyük yolcu hareketi var” ifadelerini kullandı.

Lojistik merkez bekleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında babaocağı Rize'ye yaptığı ziyareti esnasında Rize'nin İyidere ilçesinde yaptığı konuşmada Rize ile Trabzon arasında yapılacak bir lojistik merkezin müjdesini vermişti. Başbakan olduğu sırada verdiği bu müjde Rize halkını heyecanlandırırken yetkililer ise işe koyulmuş ve Rize'nin İyidere ilçesinde yapıla bilineceği dile getirilmişti. Müjdenin ardından 7 yıl geçmesine rağmen projesi dahi hazırlanan lojistik merkezin yapılmaması Rize Ticaret ve Sanayi Odası'nın (RTSO) tepkisine neden oldu.

Projesi hazırlanan lojistik merkezin bir an evvel ihaleye çıkmasını ümit ettiklerini dile getiren RTSO Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu “Lojistik merkez projemiz Rize kamuoyunda 6-7 yıldır konuşulan bir proje. Bu sadece bizim değil Cumhurbaşkanımızın da projesi, Cumhurbaşkanımız bu projeyi Rize kamuoyu ile paylaştı. Zaten Ovit'in olmazsa olmazı, Güney-Kuzey hattında en önemli projelerden bir tanesi. Projemizin bütün detaylarıyla birlikte altyapı çalışmaları tamamlandı, şuan da bütün proje ihlalleri bitmiş kabulü yapılmış, dolayısıyla sadece ödeneğe konulup ihale edilmeyi bekliyor. Uzun zamandır da ulaştırma bakanlığında bekletiliyor projemiz. İnşallah gerek Ulaştırma bakanımız, gerek yetkililer projemizi kısa zamanda ihale ederler ve lojistik merkezimizi yaparlar diye umut ediyoruz” dedi.