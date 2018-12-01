İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sağanak, Hamsi Festivali'ne engel olamadı

Rize’de 4 yıldır geleneksel olarak düzenlenen ‘Hamsi Festivali’nin’ 4.

Rize'de 4 yıldır geleneksel olarak düzenlenen ‘Hamsi Festivali'nin' 4.'sü bu yıl yağmur altında gerçekleşti.


Rize'de düzenlenen 4. Hamsi Festivali'ne yağan yağmura rağmen binlerce vatandaş katıldı. Sabahın erken saatlerinde kurulan mangallar yakılarak hamsi pişirmeye hazırlandı. Önceden temizlenerek hazırlanmış 2 buçuk ton hamsi festival alanına getirildi ve ızgaralara dizilmeye başlandı. Pişen hamsiler bir tepside toplanarak ekmeklerin arasına konuldu ve vatandaşlara ikram edildi. Uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlara yağmur da engel olamadı. Festival kapsamında ayrıca hamsi yeme yarışması da düzenlendi. Yarışmaya katılanlar sahneye çıkarak ellerindeki ekmek arası hamsileri bitirmek için birbirleriyle yarıştı.


Düzenledikleri Hamsi Festivali'nin yağmura rastlamasının Rize'de yaşayanlar için bir engel teşkil etmediğini dile getiren Prof. Dr. Reşat Kasap "4.'sünü düzenlediğimiz Hamsi Festivali yağmura denk geldi. Tabii hamsi yağmursuz olmaz, Rize'de yağmursuz olmaz. Rize'nin geleneksel havası bu. 2 buçuk ton hamsi temizlendi. Çok güzel bir atmosfer olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.


Düzenlenen etkinlik çerçevesinde yerel sanatçıların sahne almasıyla uzun horon halkaları oluşturuldu. Festival Rize'nin sanatçısı olan Cimilli İbo konseriyle son buldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.