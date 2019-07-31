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Sansarın karayemiş keyfi

Rize’de karayemiş ağacına çıkarak karayemiş yiyen sansar cep telefonu ile görüntülendi.

Rize'de karayemiş ağacına çıkarak karayemiş yiyen sansar cep telefonu ile görüntülendi.


Rize'de karayemiş ağacına çıkarak, dalından karayemiş yiyen Sansar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Karayemiş ağacının en uç noktasına çıkan Sansar'ın karayemiş yerken alınan görüntüsü sosyal medyada en çok paylaşılan görüntü oldu. “Sansar bile karayemiş yiyor” başlığı altında sosyal medyada dönen görüntü kısa sürede binlerce yorum aldı.

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