Şarampole yuvarlanan kamyon ağaçta asılı kaldı: 1 yaralı

Rize'nin Pazar ilçesinde odun yüklü kamyonun şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Hacabit köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Karahan isimli sürücü odun yüklü kamyonu ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Sürücü Karahan, şarampole yuvarlanan kamyonun ağaca asılı kalmasıyla kendini aşağıya attı. Şarampole yuvarlanan aracı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü ambulans ile Pazar Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şarampole yuvarlanan kamyon ise bir ağaca asılı kaldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.