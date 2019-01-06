Sarıkamış Şehitleri, dev bayraklı yürüyüşle Rize'de anıldı

Rize Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünce Sarıkamış Şehitleri'ni anma programı düzenlendi.

Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Programı Gençlik Merkezi önünden yürüyüşle başladı. Yürüyüşe geçen gurup, "Sarıkamış Şehitleri" yazılı kırmızı beyaz atkı, ay yıldızlı bere ve eldivenle, Memişağa Parkı'na kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca 200 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı ve herkes bayrağın etrafında toplandı.

Düzenlenen yürüyüşe Vali Yardımcısı Abdullah Şen'in yanı sıra Belediye Başkanı Reşat Kasap, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, sivil toplum örgütü temsilcileri, askerler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yürüyüşün sonunda Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi Mehter Takımı gösterisinin ardından Kur'an-ı Kerim okunarak Müftü Yardımcısı Abdülkadir Köseoğlu eşliğinde dua edildi. Düzenlenen etkinliğin sonunda konuşmaların ardından katılımcılara çorba ikram edilerek program sonlandırıldı.