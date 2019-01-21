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Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için Rize'de mevlit okutuldu

Makamında uğradığı saldırı sonucu şehit düşen Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin şehadetinin 40.

Makamında uğradığı saldırı sonucu şehit düşen Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehadetinin 40. gününde Rize'de mevlit okutuldu.


11 Aralık'ta Rize Emniyet Müdürlüğünde makamında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde şehit olmuştu. Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehadetinin 40. gününde Rize Şeyh Camiinde mevlit okutuldu. Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunan programda, şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ve tüm şehitler için dua edildi.


Rize Şeyh Camiinde gerçekleşen mevlide, Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, RTEÜ Rektörü Hüseyin Karaman, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, Trabzon İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik'in yanı sıra çok sayıda vatandaş ve polis memuru katıldı.


Programın sonunda mevlide katılan vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

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