Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için tören düzenlenecek

Rize'de makamında uğradığı saldırı sonucu şehit olan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için Rize'de tören düzenlenecek.

Rize İl Emniyet Müdürlüğündeki makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için yarın saat 09.00'da Valilik önünde düzenlenecek. Törenin ardından Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin cenazesi, uçakla Mersin'e uğurlanarak burada ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.