Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ölümünün 1. yıldönümünde unutulmadı

RİZE (İHA) – Rize'de geçtiğimiz yıl 11 Aralık günü makamında tayin yüzünden tartıştığı polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tarafından silahla vurularak şehit edilen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi unutulmadı.

11 Aralık 2018 günü makamında polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tarafından vurularak şehit edilen Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için şehadetinin 1. yılında mevlit okuldu. Ziraat Camii'nde okutulan mevlide İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Rize Valisi Kemal Çeber, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Hüseyin Karaman başta olmak üzere kurum müdürleri, polis memurları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlidin ardından cami kapısında cemaate gül suyu ve şeker ikram edildi.

Öte yandan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun olayla ilgili yargılaması 27 Eylül'de Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlarken, ikinci duruşması 21 Kasım 2019 tarihinde yapıldı. Duruşmaya kaldığı Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan görüntü olarak katılmıştı.