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Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin ismi Rize'de oturduğu evin sokağına veriliyor

Rize’de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin isminin Portakallık Mahallesinde oturduğu evinin sokağına verilmesi için mahalle muhtarı girişimde bulundu.

Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin isminin Portakallık Mahallesinde oturduğu evinin sokağına verilmesi için mahalle muhtarı girişimde bulundu.


Rize Merkeze bağlı Portakallık Mahallesi Muhtarı Tuncay Maşalacı, Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin isminin, mahallede oturduğu 4 Nolu Çıkmaz Sokak'a verilmesi için Rize Belediyesi'ne başvurdu. Muhtar Maşalacı başvuru dilekçesinde “Rize Merkez Portakallık Mahallesi sakinleri ve esnaflarıyla yapmış olduğum istişare neticesinde şehit olan Altuğ Verdi Müdürümüzün Portakallık Mahallesi 4 Nolu Çıkmaz Sokakta oturduğundan bu sokağın ismi değiştirilerek Şehit Altuğ Verdi Sokağı verilmesini talep ve arz ederiz” ifadelerini kullandı.


Talebin 2018 Ocak ayındaki belediye meclis gündemine alınması bekleniliyor.

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