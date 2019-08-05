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Sel bölgesi havadan görüntülendi

Rize’de etkili olan şiddetli yağış sonrasında Salarha Vadisinde bir araç dere taşması sonucunda sele kapıldı, araçta bulunan 2 kişi kurtarılırken, Hüseyin Çap adlı kişi sel sularında kayboldu.

Rize'de etkili olan şiddetli yağış sonrasında Salarha Vadisinde bir araç dere taşması sonucunda sele kapıldı, araçta bulunan 2 kişi kurtarılırken, Hüseyin Çap adlı kişi sel sularında kayboldu.


Günün ilk saatlerinde sel sularının çekilip derenin debisinin düşmesiyle aracın akıntıya kapıldığı Rize merkeze bağlı Dağsu Mahallesi'nden AFAD ve UMKE ekipleri tarafından arama çalışmalarına başlandı.


Suların çekilmesiyle sakinleşen sel bölgesi havadan görüntülendi.

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