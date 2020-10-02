Selin sürüklediği odunları denizden kayık ile topladılar

Doğu Karadeniz bölgesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Fırtına deresinin debisinin yükselmesi ile Karadeniz'e kadar sürüklediği odunları vatandaşlar denizden kayıkla topladı.

Doğu Karadeniz bölgesini etkisi altına alan ve zaman zaman şiddetini arttıran sağanak yağmur Rize'de de etkili oldu. Dün Pazar ilçesinde 2 aracın toprak altında kalmasına neden olan şiddetli sağanak bu kez ise Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesi grup yolunda heyelana yol açtı. Yol tamamen trafiğe kapanırken bazı sürücüler heyelandan son anda kurtuldu. Yağış sonrası Fırtına deresinin debisi arttı. Şiddetli yağışlar sonucunda Fırtına deresi önüne kattığı odunları Karadeniz'e kadar sürükledi. Yağışların dinmesi ile birlikte yöre sakinleri odunları denizden toplamaya başladı. Kayıkla denize açılan vatandaşlar topladıkları odunları önce deniz kıyısına sürükledi ardından karaya çıkarttı.

Bölgede oluşan heyelanları temizlemek için belediye ekipleri çalışma başlattı.