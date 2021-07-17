Selin vurduğu Rize'nin Güneysu ilçesinde jandarma ekipleri temizlik çalışmalarına destek veriyor

Rize'de selin vurduğu Güneysu ilçesinde temizlik çalışmaları jandarma ekiplerinin de desteği ile belediye, Özel İdare ve vatandaşlar tarafından devam ediyor.

Rize'de selden en fazla etkilenen Güneysu ilçe merkezindeki iş yerlerinin ve dükkanların temizlik çalışması devam ediyor. Temizlik çalışmalarında İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de aktif rol alırken, Güneysu Belediyesi'nin yanı sıra çevre belediyelerden gelen personeller de destek veriyor.

Moloz yığınları ve balçıkların iş makineleriyle kaldırılmasının ardından cadde ve sokaklarda yıkama çalışmaları sürdürülüyor.