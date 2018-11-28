Sellerin yıkamadığı köprüye yol çalışması zarar verdi

Rize'nin Çayeli İlçesi'nde gerçekleşen yol genişletme çalışmalarında, 300 yıllık tarihi kemer köprünün ayağından alınan hafriyat nedeniyle köprünün bir ucu boşta kaldı.

Çayeli ilçe merkezi ile Kaptanpaşa köyü arasında 20 kilometrelik mesafede gerçekleşen yol genişletme çalışmasının bir kısmı Yeşiltepe köyünde bulunan ve 300 yıllık tarihi olan Kaptanpaşa kemer köprüsüne rastladı. Kemer köprünün hemen önünde gerçekleşen genişletme çalışması neticesinde köprünün ayağının bulunduğu alandan, yolun yüksekliğini azaltmak için hafriyat alındı. Alınan hafriyat ise kemer köprünün girişini 1 buçuk metre civarında yukarıda bırakırken aynı zamanda köprünün tarihi dokusuna da zarar verdi.

Olaya tepki gösteren köy sakinlerinden Ahmet Okumuş köylerinin tarihi değerlerinin bir bir ellerinden alındığını dile getirerek “54 yaşındayım bu derede hatırladığım 4 tane köprü biliyorum. Buzuldere köprüsü vardı, köylere su getiren müteahhit üzerinden 60'a 60 boru hattını geçirdi üzerine betonlama yaptı ve köprü yıkıldı. Kimse tarihi değerlerimizi bu derede düşünmüyor ve korumuyor. Ne su değirmenleri kaldı, ne eski fırınlar, onları yıktılar. Su değirmenlerini yıktılar. Taş köprüleri yıktılar. Nereye kadar yani? Şimdide burada Kaptanpaşa taş köprüsünün ayağını bozdular. Bende yol yapılamsını işitiyorum ama tarihi eserlerin rant olarak yıkımına karşıyım” ifadelerini kullandı.

Köy sakinlerinden bir diğer vatandaş Muahmmet Aygün ise “Senoz vadisi olarak tarihi bir köprümüz var. Sellerin yıkamadığı köprüyü geldiler bugün pat-küt, pat-küt yıkacaklar. Yolda yapılacak tabi ama yol bile yapılacaksa benim tarihi köprüme zarar vermeden yapılması gerekir. Diğer köprü yapılırken bu köprünün ayağını kod aldılar. Şimdi soruyoruz diyorlar ki proje Ankara'dan geldi. Ankara'dan proje gelmez, sen bura projeni yaparsın, etüt çalışmanı yaparsın gönderirsin Ankara'ya onaylanır. Bekleyeceğiz burada daha kimseyi dokundurmayacağız” dedi.