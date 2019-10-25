İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şenol Güneş'ten Çaykur Rizespor'a ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Çaykur Rizespor Kulübü’nü ziyaret etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Çaykur Rizespor Kulübü'nü ziyaret etti.


Güneş, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Kulüp Başkanı Hasan Kartal ve Teknik Direktör İsmail Kartal'ı ziyaret etti. Ziyarette Türk futbolu hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.


Ziyaretin ardından Güneş, Başkan Hasan Kartal, yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör İsmail Kartal ve teknik ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.