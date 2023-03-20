Senoz Vadisi ekoturizme kazandırılıyor

Rize'nin Çayeli ilçesindeki Senoz Vadisi'nin ekoturizmine başlatılması ve yaygınlaştırılması için ‘Senoz Ekovadi' projesi hayata geçiriliyor

Çayeli Kaymakamlığı tarafından başlatılan ‘Senoz Ekovadi' projesi 3 etaptan oluşacak. Projenin birinci etabının ihale aşamaları tamamlandı. 15 milyon TL'lik projenin ilk etabına 5 milyon TL ayrılırken, 1'inci etap çalışmalarının 300 gün içinde bitirilmesi planlanıyor. Senoz Vadisini kapsayacak projede merkez Buzlupınar köyü olarak seçildi. Yapılacak olan proje, Senoz Vadisi'nde ekoturizm için hayvancılığın geliştirilmesi, coğrafi işaretli ürünlerin üretimi, satış ve pazarlamasının desteklenmesi, yöresel mimarinin korunması, bölge kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması, çevre eğitimi ve tarımsal eğitim verilmesi, gençlerin ve kadınların eğitim ve istihdamını sağlaması, turizm rotalarının belirlenerek yerel turizmin ve deneyim turizmin geliştirilmesi ve kırsal kalkınmanın gelişmesini hedefleniyor.

Projenin birinci etabında yaşayan Müze, Gastronomi Merkezi, Nalya, Yöresel Ürün Bedestenleri, Minyatür çay bahçesi ile Kültür, Doğa Fotoğrafçılığı, Araç ile Köy Safari, Bisiklet, Yürüyüş ve Extrem Yürüyüş Rotaları yer alacak. Projenin ikinci etabı olarak, doğa okulu kurulması, süt ürünleri üretim atölyesi oluşturulması, çay deneyimleme ve çay üretim noktası oluşturulacak. Üçüncü etapta ise, sportif turizm maksatlı eğitim merkezi yer alıyor.