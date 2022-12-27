"Sepetçilik unutulmasın" diye kurslar düzenleniyor

Çay, meyve ve sebze taşımada hatta bu ürünlerin yetişmesine yardımcı olan gübre taşımada da kullanılan ve el emeği ile yapılan sepetler ilginin azalması ve artık yeni ustaların yetişmemesiyle birlikte unutulmaya yüz tuttu. Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşayan 45 yıllık sepet ustası Bekir Hervenik, unutulmaya yüz tutan sanatını yaşatmak için halk eğitim merkezlerinde kurs veriyor. Sepet ustası Hervenik, açtığı kurslar ile sepet örme işini gencinden yaşlısına kadar herkese öğreterek sanatını devam ettirmeye çalışıyor.

"Gençler pek sepet örme işini istemiyor"

Gençlerin el emeği sepetleri yapmak istememesinden dolayı mesleğin unutulmaya başlandığını ifade eden sepet ustası Bekir Hervenik, "Sepet örme işini 45 senedir yapıyorum, 20 yıldır da Halk eğitim kurslarında eğitim verdim. Bütün etkinliklerde de beni çağırıyorlar ve bende orada sepet örüyorum. Halk eğitimde ben sepet örmenin dersini veriyorum ve orada öğrencilere öğretmeye çalışıyorum. Kursa gelenlerin bazıları öğreniyordu bazıları yapamıyordu. Kurslara gençlerden katılım çok az oluyor. Gençler pek sepet örme işini istemiyor. Yaşlı kesim biraz daha bu mesleği öğrenmek istiyor. Benim ailemden de sadece ben ve oğlum yapar. Ailemden başka kimse bu mesleği yapmaz. Bende bu mesleği babam ve dedemden öğrendim. Onlar çay toplama sepeti yapardı. Birde hamsi karnalisi yaparlardı. Çalışma yerim ve atölyem köydedir" ifadelerini kullandı.