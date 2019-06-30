Şiddetli rüzgarda aracın üzerine çanak anten düştü

Rize'de etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar, bir binanın çatısındaki çanak anteni yerinden sökerek aracın üzerine düşürdü.

Rize'nin Çayeli ilçesi Yenipazar Mahallesi'nde meydana gelen olayda şiddetli yağışın ve rüzgarın etkisine dayanamayan çanak anten sabitlendiği yerden çıkarak aracın üzerine düştü. Hayati Yazıcı Bulvarı'nda park halindeki aracın tavanına düşen çanak anten çevredekiler tarafından fark edildi.

Bu ilginç anları vatandaşlar cep telefonlarına kaydetti.