İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şiddetli rüzgarda aracın üzerine çanak anten düştü

Rize’de etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar, bir binanın çatısındaki çanak anteni yerinden sökerek aracın üzerine düşürdü.

Rize'de etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar, bir binanın çatısındaki çanak anteni yerinden sökerek aracın üzerine düşürdü.


Rize'nin Çayeli ilçesi Yenipazar Mahallesi'nde meydana gelen olayda şiddetli yağışın ve rüzgarın etkisine dayanamayan çanak anten sabitlendiği yerden çıkarak aracın üzerine düştü. Hayati Yazıcı Bulvarı'nda park halindeki aracın tavanına düşen çanak anten çevredekiler tarafından fark edildi.


Bu ilginç anları vatandaşlar cep telefonlarına kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.