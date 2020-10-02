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Şiddetli yağış Rize'nin doğu ilçelerinde etkili oluyor

Rize’deki şiddetli yağış Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde etkili oluyor.

Rize'deki şiddetli yağış Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde etkili oluyor.


Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan şiddetli yağmur Rize'de sel ve heyelanlara neden oldu. Rize'de bu saat itibariyle il genelinde heyelan dolayısıyla 16 köyün yolu ulaşma kapandı. Pazar ilçesinde bir araç yamaçtan kopan taş ve toprak yığının arasında kaldı. Fındıklı ilçesinde Arılı Deresi'nin debisi yükselirken, vatandaşlara dere yataklarından ve dere kenarlarından uzak durulması çağrısında bulunuldu.

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