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Silahlı saldırıda yaralanan Personel Şube Müdürü Ercan Polat'ın hayati tehlikesi devam ediyor

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin makamında şehit düştüğü silahlı saldırıda yaralanan Personel Şube Müdürü Ercan Polat’ın yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin makamında şehit düştüğü silahlı saldırıda yaralanan Personel Şube Müdürü Ercan Polat'ın yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.


Geçtiğimiz gün Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin makamında şehit düştüğü silahlı saldırıda yaralanan ve yoğun bakım ünitesine alınan Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğit Can Köksal'ın tedavileri devam ediyor.


Olayda ağır yaralanan Personel Şube Müdürü Ercan Polat, ilk olarak Rize Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada başarılı geçen ameliyatının ardından Polat, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polat'ın sağlık durumu ilk güne nazaran bir adım iyiye gittiği ancak hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Aynı olayda yaralanan koruma polisi Yiğit Can Köksal'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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