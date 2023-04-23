Sinan Kaloğlu: “Gençlerbirliği tekrar küllerinden geri dönmek istiyor”

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor'a deplasmanda 5-3 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, “Rakibimizi kutluyoruz. Onlar için önemli bir galibiyet, bizim için de üzücü mağlubiyet oldu. Stratejik anlamda Rizespor'u analiz ederek ve kendimizi de analiz ederek maçın ilk yarısını görmüştük. Rakibin iç bölgede pas geçişi yapmasını engellemek istiyorduk. Geniş alanda etkili oyuncuları vardı. Onların bu alanı bulmasını engellemek istiyorduk. Savunmadan hücuma geçişlerimiz de tercih hataları oldu. Ona rağmen paslı oyunu yaptırmadık. Uzun topa zorladık. Uzun topta da özellikle yan toplarda eşleşmeyi yapamamamız ve dikkatsizliğimiz maalesef bireysel hatalarımız, gollere sebep oldu. Yine de 3 gol bulduk. Böyle bir takıma karşı, şöyle bir ortamda yine de mağlup olduk. Açıkçası üzgünüz ama biz çalışmaya devam edeceğiz. Son 4 karşılaşmamızda iyi bir şekilde sonuçlandırarak bu ligde kalmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Gençlerbirliği takımını tekrardan eski yerine getirmek istediklerini belirten Kaloğlu, “Gençlerbirliği Türkiye'nin en köklü, en saygın camiasına sahiptir. Bu camia çok yıldız çıkarmıştır. Milli çok oyuncu çıkartmıştır. Gençlerbirliği tekrar küllerinden geri dönmek istiyor. Bizim de buraya gelme amacımız önce ligi iyi yerde bitirip daha sonrada Gençlerbirliği'nin hak ettiği eski milli takımlara oyuncu çıkaran planlara döneceğiz. Önce bu ligde kalmamız gerekiyor. Bize de böyle bir moral gerekiyor” diye konuştu.