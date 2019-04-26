Sivasspor-Çaykur Rizespor maçı öncesi dostluk mesajları

Süper Lig'de bu hafta Çaykur Rizespor ile Sivasspor arasında oynanacak maç öncesi iki takımın sosyal medya hesaplarından dostluk mesajları paylaşıldı.

Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor ile Sivasspor, yarın Çaykur Didi Stadyumu'nda mücadele edecek. Söz konusu müsabaka öncesi Rize'ye gelen Sivasspor, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde kampa girdi.

Çaykur Rizespor Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sivasspor camiasına 'Hoşgeldin' diyerek, “Yiğitin harman olduğu yerden: Sivas'tan gardaşlarımız gelmiş! Hoşgeldin Yiğido” ifadelerine yer verdi.

Sivasspor cephesi ise Çaykur Rizespor'un mesajına karşılık olarak, “Hoşbulduk uşaklar! Yağmur bekliyorduk, güneşlen karşilaştuk” paylaşımını yaptı.