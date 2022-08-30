Sokak köpeklerinden kaçarken motosikletiyle şarampole yuvarlanan genç vidalarla ayağa kalkacak

Rize'de sokak köpeklerinin kovalaması sonucu kaçarken motosikleti ile şarampole yuvarlanan ve ayağında kırıklar oluşan genç takılacak vidalarla beraber ayağa kalkacak.

Rize'nin merkeze bağlı Camiönü Mahallesi Soğuksu Sokak'ta motosikletiyle ilerlemekte olan 27 yaşındaki Ferşat Özçelik'i sokak köpekleri kovalamaya başladı. Köpeklerin kendisini kovaladığını fark edince panikle kaçan Özçelik, motosikletiyle şarampole devrildi. Devrildiği yerden kendi imkanlarıyla çıkan Özçelik, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Özçelik'in ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Özçelik'in sol ayağında 2 kırık ve vücudunda ezikler olduğu belirlendi. Tedavi altına alınan Özçelik, ilk önce yapılmaya başlanan tedavisiyle 6 ayda yürümeye başlayacakken Rize Devlet Hastanesinde yapılan ameliyat ile birlikte ayağına takılan vidalarla yürümeye başlayacak.

Başına gelen olayı anlatan 27 yaşındaki Ferşat Özçelik, "Gece saatlerinde marketten motorumla beraber eve gidiyordum. Koruma kıyafetlerim tam, bütün trafik kurallarına uyarak. Soğuksu sokakta virajı alırken bir anda köpek beni kovalamaya başladı. Köpek aniden kovalama başlayınca korkup motoru şarampole devirdim. Düştüğüm yerden tırmanıp ambulansı aradım. Doktorlar bana önceki tedavimde 6 ay yatmam gerektiğini söyledi. O tedavi olmayınca bacağıma bir operasyon yaparak içerisine vida taktılar. Şimdi ayağımın iyileşmesini bekliyorum. 6 ay değil de yeni doktorumuz sayesinde 1 ayda iyileştim. Her şey yolunda giderse 1 buçuk ay sonra yürümeye başlayacağım" şeklinde konuştu.

"Benim canım yandı başka annelerin canı yanmasın"

Bu durumun başka ailelerin başına gelmemesi için sokak köpekleri için Hayvan Yaşam Merkezi yapılaması gerektiğini belirten anne Yasemin Özçelik, "Rize'de bir hayvan yaşam merkezi istiyoruz. Sokak hayvanları sebebiyle çocuğum bu durumu yaşıyor. Çocuğumun yaşadığı sorunu baştan sonuna kadar içimde hissettim. O acıları ben de çektim. Çocuğum ameliyathanedeyken kapının önünde acılar çektim. Benim canım yandı başka annelerin canı yanmasın. Başka anneler ameliyathane kapılarında ağlamasın. Daha sonrasında yaşanan travmaları çocuklar yatakta, anneler kapıda feryat ediyor. Biz çok şanslıydık ki oğlumun üzerinde yeterince koruyucu kıyafeti olduğu için sadece ayağı ile kurtardı" ifadelerini kullandı.

"Yaklaşık 1 ayın ardından hastamız yürümeye başladı"

Kazada yaralanan gencin doktoru olan Uzman Doktor Şevket Ergun Güzel, tedavi sürecini anlatarak, "İlk başta hastamıza kelepçeli bir tedavi uygulamaya başladık. Ondan sonra tedaviyi değiştirip ayağına vidaları ilave ettik. Yaklaşık 1 ayın ardından da hastamız yürümeye başladı. Tabi ki Ferşat'ın bu yaşadığı elim kazadan ötürü ciddi bir mağduriyet yaşıyor. Tam hayata geri dönmesi 3 ayı sürecek. Biz hayvanların haklarına sonuna kadar arkandayız. Bu hayvanların kontrol altına alınması gerekiyor. Ben Ferşat'ın doktoru olarak daha kötü badireler atlatmadan kurtardık. Daha büyük badireler yaşayabilirdi. Sonuçta bir motosiklet kazası, ne getireceği bilinmez" dedi.