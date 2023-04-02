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Spor Toto 1. Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Bandırmaspor: 0

Spor Toto 1.

Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor'u 0-0 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


28. dakikada sol kanattan Alberk Koç'un ortasında ceza sahası içerisinde bulunan Sinan Osmanoğlu'nun kafa vuruşunda top kalenin üzerinden dışarıya çıktı.


45. dakikada topla buluşan Olawoyin'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşunda topu kaleci Gelios kurtardı.


47. dakikada ceza sahası dışının sol çaprazında topla buluşan Alper Potuk'un şutunda kaleci Gelios meşin yuvarlağı kurtardı.


61. dakikada topla ilerleyen Alper Potuk'un pasıyla topla buluşan Olawoyin'in şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.


79. dakikada Levent Ayçiçek'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok, Yusuf Susuz


Çaykur Rizespor: Zafer, Alberk (Halil İbrahim dk. 77 ?), Emirhan (Seyfettin Anıl dk. 85 ?), Sinan, Mithat, Ogün (Kubilay dk. 59), Azubuike, Amilton (Alper dk. 46), Olawoyin, Bolasie (Benhur dk. 59), Mary


Yedekler: Tarık, Emre, Koray, Miya, Eren Emre


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Bandırmaspor: Gelios, Berkan (Okan dk. 70), Koutroubis, Arda, Alpay, Emre (Caner dk. 89 ?), Kerim (Nikola dk. 63), Oğuz, Mehmet, Levent Ayçiçek, Atabey (Tetteh dk. 89 ?)


Yedekler: Hüseyin, Aksel, Camara, Emir, Saponjic, İsmet Kayahan


Teknik Direktör: Ümit Şengül


Sarı kartlar: Yannick Bolasie, Alper Potuk, Mithat Pala (Çaykur Rizepor), Berkan Mahmut Keskin, Alpay Yoldaş, Atabey Çiçek, Koutroubis, Levent Ayçiçek, Oğuz Kaan Güçtekin (Bandırmaspor)

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