Spor Toto 1. Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Eyüpspor: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'la berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
24. dakikada Alper Potuk'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Bahadır Öztürk'ün vuruşu az farkla auta çıktı.
33. dakikada sağ çaprazdan topla ilerleyerek ceza sahasına giren Sekidika'nın vuruşunu kaleci Tarık kornere çeldi.
50. dakikada Mithat Pala'nın ceza sahası içinden şutuyla seken topun Eyüpsporlu Sinan Kurt'un eline çarptığı itirazları üzerine hakem Yiğit Arslan, VAR'a gitti. VAR incelemesinde bulunan hakem Yiğit Arslan, topun Sinan Kurt'un eline çarpmadığına karar vererek oyuna devam dedi.
85. dakikada ceza sahası dışından Recep'in şutunda top az farkla yandan auta çıktı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Yiğit Arslan, Hüsnü Emre Çelimli, Gökmen Baltacı
Çaykur Rizespor: Tarık, Alberk (Ercan dk. 83 ?), Emirhan, Bahadır, Kerem, Sefa (Deniz dk. 83 ?), Alper (Papa dk. 90 ?), Koray, Mithat, Benhur (Emircan dk. 74), Kubilay (Hurk dk. 90 ?)
Yedekler: Zafer, Seyfettin Anıl, Grohavac
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Eyüpspor: Harun Tekin, Cenk Ahmet (Mete Kaan dk. 88 ?), Uğur, Claro, Ömer, Sinan (Taşkın dk. 66), İbrahim (Ahmed Ildız dk. 88 ?), Sekidika (Babel dk. 46), Recep, Dibba (Mehmet Murat dk. 66), Eze
Yedekler: Cengiz Alp, Erdem, Alpaslan, Arda, Ahmet Özkaya
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Sarı kartlar: Sefa Yılmaz, Koray Altınay (Çaykur Rizespor), Sekidika, Ömer Bayram (Eyüpspor)