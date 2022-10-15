İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto 1. Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Eyüpspor: 0

Spor Toto 1.

Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'la berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


24. dakikada Alper Potuk'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Bahadır Öztürk'ün vuruşu az farkla auta çıktı.


33. dakikada sağ çaprazdan topla ilerleyerek ceza sahasına giren Sekidika'nın vuruşunu kaleci Tarık kornere çeldi.


50. dakikada Mithat Pala'nın ceza sahası içinden şutuyla seken topun Eyüpsporlu Sinan Kurt'un eline çarptığı itirazları üzerine hakem Yiğit Arslan, VAR'a gitti. VAR incelemesinde bulunan hakem Yiğit Arslan, topun Sinan Kurt'un eline çarpmadığına karar vererek oyuna devam dedi.


85. dakikada ceza sahası dışından Recep'in şutunda top az farkla yandan auta çıktı.



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Yiğit Arslan, Hüsnü Emre Çelimli, Gökmen Baltacı


Çaykur Rizespor: Tarık, Alberk (Ercan dk. 83 ?), Emirhan, Bahadır, Kerem, Sefa (Deniz dk. 83 ?), Alper (Papa dk. 90 ?), Koray, Mithat, Benhur (Emircan dk. 74), Kubilay (Hurk dk. 90 ?)


Yedekler: Zafer, Seyfettin Anıl, Grohavac


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Eyüpspor: Harun Tekin, Cenk Ahmet (Mete Kaan dk. 88 ?), Uğur, Claro, Ömer, Sinan (Taşkın dk. 66), İbrahim (Ahmed Ildız dk. 88 ?), Sekidika (Babel dk. 46), Recep, Dibba (Mehmet Murat dk. 66), Eze


Yedekler: Cengiz Alp, Erdem, Alpaslan, Arda, Ahmet Özkaya


Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez


Sarı kartlar: Sefa Yılmaz, Koray Altınay (Çaykur Rizespor), Sekidika, Ömer Bayram (Eyüpspor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.