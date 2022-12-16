Spor Toto 1. Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Göztepe: 2

Spor Toto 1.
Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
1. dakikada sol çaprazdan Alper Potuk'un pasıyla topla buluşan Mithat Pala'nın şutuyla top az farkla yandan auta çıktı.
42. dakikada Bolasie'den aldığı pas ile sol kanattan ceza sahasına yaklaşan Deniz Hümmet'in şutuyla top az farkla dışarı çıktı.
44. dakikada sağ çaprazdan Bolasie ile ver kaç yaparak ceza sahasına sokulan Benhur Keser'in şutunda top az farkla auta çıktı.
47. dakikada Göztepe'nin kazandığı serbest vuruş ile topun başına geçen İsmail Köybaşı'nın şutu ile meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
52. dakikada topla buluşan Yasin, ceza sahası çizgisine kadar inerek pasını Palmer'e verdi. Altıpas içerisinde topla buluşan Palmer topu filelere gönderdi. 0-2
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Erkan Akbulut, Kemal Mavi
Çaykur Rizespor: Tarık, Alberk, Emirhan, Bahadır, Mithat (dk. 46 Sefa), Alper, Koray, Bolasie (dk.70 Miya), Deniz (dk. 64 Kubilay), Emircan, Benhur (dk. 70 Hurk)
Yedekler: Emre, Zafer, Eren Emre, Seyfettin Anıl, Ercan, Papa
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Göztepe: Emre, İsmail, Emir, Atınç, Arslanagıc, Osman Tarık (dk. 72 Gottwalt), Yalçın (dk. 90 Mesut Emre ?), Tijanic, Palmer (dk. 72 Tuğbey), Yasin (dk. 78 Atanga), Kvasina
Yedekler: Arda, Uğur Kaan, Ali, Efe Can, İzzet Furkan, Mihojevic
Teknik Direktör: Şakir Özkayımoğlu
Goller: İsmail Köybaşı (dk. 47), Palmer (dk. 52) (Göztepe)
Sarı kartlar: İsmail Köybaşı, Emir Ortakaya, Kvasina (Göztepe), Emircan Altıntaş, Bahadır Öztürk, Sefa Yılmaz (Çaykur Rizespor)