Spor Toto 1. Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 1. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
9. dakikada orta sahadan aldığı topla ilerleyen Mikail'in ceza sahasının dışından şutunda top auta çıktı.
40. dakikada Alberk'in kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Emirhan'ın kafa vuruşuyla top az farkla auta çıktı.
49. dakikada sağdan Benhur Keser'in ortasında ceza sahası içinde Enriko Papa meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
72. dakikada sol kanatta topla buluşan Rashad Muhammed'in ceza sahasına sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Turgut Doman, Deniz Turgut, Sezgin Çınar
Çaykur Rizespor: Tarık, Alberk, Bahadır, Emirhan, Koray (Srdan dk. 72), Benhur (Mithat dk 73), Miya, Enrıko (Emircan dk. 73), Gökhan, Bolasie (Deniz dk. 65), Sefa (Efe dk. 82 ?)
Yedekler: Zafer, Seyfettin Anıl, Kerem, Ercan
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Ankara Keçiörengücü: Metin, Muharrem, Aykut, Erkam, Erhan, Camara (Melih dk. 65), Bardhi (Uerdı dk. 62), Mikail, Olowoyin, Muhammed (Taha Batuhan dk. 89 ?), Balaj (Hamza dk. 62)
Yedekler: Kayacan, Hamza, Abdullah, Haşim Arda, Ogün
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Goller: Enriko Papa (dk. 49) (Çaykur Rizespor), Rashad Muhammed (dk.72) (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Alberk (Çaykur Rizespor), Olowoyin, Aykut (Ankara Keçiörengücü)