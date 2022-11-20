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Spor Toto 1. Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Boluspor: 0

Spor Toto 1.

Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Boluspor'u 1-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


55. dakikada sağ çaprazdan rakibinden sıyrılarak ceza sahasına kadar giren Balde pasını arkadaşına aktarmaya çalışırken Mithat Pala'nın kayarak müdahalesi sonrası top kornere çıktı.


71. dakikada ceza sahasında Ercan'ın Bolasie'e yaptığı faul sonrası hakem Murat Erdoğan penaltı noktasını gösterdi.


72. dakikada penaltı atışını kullanan Bolasie, topu filelerle buluşturdu. 1-0



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Murat Erdoğan ,Mehmet Kapluhan, Abdullah Uğur Sarı


Çaykur Rizespor: Tarık, Alberk, Emirhan, Bahadır, Koray, Alper (Benhur dk. 82 ?), Mithat, Bolasie, Sefa (Miya dk. 70), Emircan (Kubilay dk. 61), Deniz (Papa dk. 82 ?)


Yedekler: Emre, Zafer, Hurk, Seyfettin Anıl, Ercan, Berkay


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Boluspor: Çağlar Şahin, Bülent (Ercan dk. 68), Posmac, Onur, Hakan, Landel (Eray dk. 84 ?), Tugay, Kayammba (Furkan dk. 84 ?), Burak (Gökhan dk. 78), Melih (Bregu dk. 68)


Yedekler: Bartu, Muhammet, Arda, Mehmet Zahit, Ensar


Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar


Gol: Bolasie Yala (dk. 72 pen.) (Çaykur Rizespor)


Sarı kartlar: Burak Asan, Ercan Yazıcı, İbrahıma Balde (Boluspor)

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