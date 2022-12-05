Spor Toto 1. Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Pendikspor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
30. dakikada Bolasie'nin yerde kalmasıyla serbest vuruş kazanan Çaykur Rizespor'da topun başına geçen Alper Potuk'un ortasında Kubilay Kanatsızkuş kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
59. dakikada Bahadır Öztürk'ün sağ çaprazdan yaptığı ortada Kubilay Kanatsızkuş'un kafa vuruşunda top üst ağlarda kaldı.
90+5. dakikada Regattin'in yaptığı orta sonrası yaşanan karambolde Hasan Hatipoğlu arka direğe kafayla açtı. Berkay Sülüngöz, kafayla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Turgut Doman, Kemal Elmas, Nurettin Dinçer Demir
Çaykur Rizespor: Tarık, Alberk, Emirhan, Bahadır, Kubilay (Benhur dk. 66), Alper (Papa dk. 86 ?), Koray, Bolasie (Hurk dk. 80 ?), Deniz (Seyfettin Anıl dk. 86 ?), Emircan, Sefa (Miya dk. 80 ?)
Yedekler: Emre, Zafer, Ercan, Eren Emre, Bahadır, Berkay,
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Pendikspor: Burak, Murat (Ahmet dk. 58), Hasan, Berkay, Erdem, Hasan Kılıç (Görkem dk. 76), Erhan, Thiam (Muhammed dk. 46), Rogario (Oltan dk. 83 ?) , Regattin, Kappel
Yedekler: Emre, Murat Akşit, Enes, Samet, Efe
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Goller: Kubilay Kanatsızkuş (dk. 30) (Çaykur Rizespor), Berkay Sülüngöz (Pendikspor)
Sarı kartlar: Hasan Kılıç, Erdem Özgenç, Regattin (Pendikspor) Koray Altınay (Çaykur Rizespor)