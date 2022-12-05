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Spor Toto 1. Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Pendikspor: 1

Spor Toto 1.

Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


30. dakikada Bolasie'nin yerde kalmasıyla serbest vuruş kazanan Çaykur Rizespor'da topun başına geçen Alper Potuk'un ortasında Kubilay Kanatsızkuş kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0


59. dakikada Bahadır Öztürk'ün sağ çaprazdan yaptığı ortada Kubilay Kanatsızkuş'un kafa vuruşunda top üst ağlarda kaldı.


90+5. dakikada Regattin'in yaptığı orta sonrası yaşanan karambolde Hasan Hatipoğlu arka direğe kafayla açtı. Berkay Sülüngöz, kafayla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Turgut Doman, Kemal Elmas, Nurettin Dinçer Demir


Çaykur Rizespor: Tarık, Alberk, Emirhan, Bahadır, Kubilay (Benhur dk. 66), Alper (Papa dk. 86 ?), Koray, Bolasie (Hurk dk. 80 ?), Deniz (Seyfettin Anıl dk. 86 ?), Emircan, Sefa (Miya dk. 80 ?)


Yedekler: Emre, Zafer, Ercan, Eren Emre, Bahadır, Berkay,


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Pendikspor: Burak, Murat (Ahmet dk. 58), Hasan, Berkay, Erdem, Hasan Kılıç (Görkem dk. 76), Erhan, Thiam (Muhammed dk. 46), Rogario (Oltan dk. 83 ?) , Regattin, Kappel


Yedekler: Emre, Murat Akşit, Enes, Samet, Efe


Teknik Direktör: Osman Özköylü


Goller: Kubilay Kanatsızkuş (dk. 30) (Çaykur Rizespor), Berkay Sülüngöz (Pendikspor)


Sarı kartlar: Hasan Kılıç, Erdem Özgenç, Regattin (Pendikspor) Koray Altınay (Çaykur Rizespor)

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