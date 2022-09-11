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Spor Toto 1. Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Samsunspor: 1

Spor Toto 1.

Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


10. dakikada savunmadan seken topla ceza sahasında buluşan Mithat Pala'nın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0


43. dakikada Fernando Boldrin'in ortasında ceza sahası içinde Fofana topu ağlara yolladı. 1-1


53. dakikada Benhur Keser'in pasıyla topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş'un şutuyla meşin yuvarlak filelerle buluştu ancak VAR'ın uyarısı üzerine hakem Direnç Tonusluoğlu golü iptal etti.



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Baran Eraslan, Nurettin Dinçer Demir


Çaykur Rizespor: Tarık, Ercan, Emirhan, Bahadır (Koray dk. 12) , Kerem (Gökhan dk. 74), Sefa (Emircan dk. 51), Grahovac, Mithat, Benhur (Alper dk. 74), Hurk (Kubilay dk. 46), Miya


Yedekler: Zafer, Seyfettin Anıl, Efe, Enriko


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Samsunspor: Szumski, Zeki, Alim, Yusuf, Mücahit, Osman, Yusuf Emre (Ali Kaan dk. 46), Laura, Boldrin (Cihan dk. 84 ?), Fofana (Arvydas dk. 74), Douglas (Harris dk. 64)


Yedekler: Aykut, Soner, Yunus Emre, Şener, Ahmet, Sarp


Teknik Direktör: Bayram Bektaş


Goller: Mithat Pala (dk. 10) (Çaykur Rizespor), Fofana (dk. 43) (Samsunspor)


Sarı kartlar: Emirhan Topçu, Koray, Kubilay Kanatsızkuş (Çaykur Rizespor), Yusuf Abdioğlu, Ali Kaan, Mücahit (Samsunspor)

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