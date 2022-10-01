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Spor Toto 1. Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Bodrumspor: 0

Spor Toto 1.

Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Bodrumspor'u 2-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


38. dakikada Rizespor savunmasından aldığı top ile şutunu çeken Samet Yalçın'ın topunu kaleci Tarık Çetin kornere çeldi.


40. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Recep Aydın pasını Kenan Özer'e aktardı. Kenan'ın şutunu kaleci Tarık Çetin kurtardı.


48. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Recep Aydın'ın aşırtmasıyla kaleye doğru giden topu Bahadır Öztürk son anda uzaklaştırdı.


67. dakikada ceza sahası dışında Kubilay Kanatsızkuş'un pasıyla topla buluşan Sefa Yılmaz, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0


79. dakikada ceza sahası içerisinde Alper Potuk'a yapılan faul sonrasında hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Emrircan Altıntaş'ın meşin yuvarlağı filelerle buluştu. 2-0



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Alper Akarsu, Oğuz Terzi, Emrah Ünal


Çaykur Rizespor: Tarık, Ercan (Alberk dk. 46), Emirhan, Koray, Kerem (Grahovac dk. 86 ?), Alper (Papa dk. 86 ?), Miya (Sefa dk. 46), Mithat, Benhur (Emircan dk. 73), Kubilay


Yedekler: Zafer, Seyfettin Anıl, Hurk


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Bodrumspor: Sousa, Cenk, Süleyman, Onur, Üzeyir, Recep (Koray Kılınç dk. 78), Abdurrahman (Erkan dk. 63), Samet, Erdem (Bahadır dk. 63), Celal (Adis dk. 72), Kenan


Yedekler: Bahri, Ali, Süleyman, Apti Mert, Dejan, İsmail


Teknik Direktör: İsmet Taşdemir


Goller: Sefa Yılmaz (dk. 67), Emircan Altıntaş (dk. 79 pen.) (Çaykur Rizespor)


Sarı kartlar: Tarık Çetin, Mithat Pala (Çaykur Rizespor) Onur Akbay, Celal Dumanlı (Bodrumspor)

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