Spor Toto 1. Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Sakaryaspor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan Dakikalar
6. dakikada Alper Potuk'un ortasında ceza sahası içinde Benhur Keser'in şutunu kaleci Cihan Topaloğlu kornere çeldi.
42. dakikada Benhur Keser'in kullandığı serbest vuruşta top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
44. dakikada Alper Potuk'un sağ kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Benhur Keser'in kafa vuruşunu kaleci kurtardı.
52. dakikada Milosevic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Dimitrov'un sert şutunda top filelerle buluştu. 0-1
54. dakikada Halil İbrahim'in köşe atışında ceza sahası içinde John Mary kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1
90+8. dakikada Alper Potuk'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Serhat Akyüz'ün topa elle müdahalesi sonucu hakem Sarper Barış Saka, VAR'dan gelen uyarı sonrası penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Bolasiye topu filelere yolladı. 2-1
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Sarper Barış Saka, Gökhan Barcın, Nurettin Dinçer Demir
Çaykur Rizespor: Tarık, Halil İbrahim (Alberk dk. 76), Emirhan, Bahadır, Mithat (Kubilay dk. 84 ?), Ogün (Azubuike dk. 84 ?), Alper, Benhur, Olawoyin (Miya dk. 46, Bolasie dk. 74), Amilton, Mary
Yedekler: Emre, Zafer, Eren Emre, Sinan, Muhammet Enes
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Sakaryaspor: Cihan, İsmail, Ümit, Çağlayan, Oğuz (Donkor dk. 77), Oğuzhan (Mehmet dk. 92 ?), Hakan (Burak dk. 69), Grechyshkin, Nalepa, Dimitrov, Milosevic (İbrahim dk. 77)
Yedekler: Furkan, Yuşa, Oğuz Kocabal, Ruhi, Alihan
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Goller: John Mary, (dk. 54), Bolasie (dk. 90+10 pen.) (Çaykur Rizespor), Dimitrov (dk. 52) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Emirhan Topçu, Amilton, Kubilay (Çaykur Rizespor), Nalepa, Grechyshkin, Burak Süleyman (Sakaryaspor)